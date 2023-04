Emil Banca in campo E tessera Balsemin

Penultimo appuntamento della stagione per l’Emil Banca Bologna che, oggi alle 15.30, ospita la capolista Viadana. Per i ragazzi di Francesco Brolis arriva così la riprova dopo la bella vittoria a Firenze. Soavi e compagni hanno oltretutto una gran voglia di riscattare il 36-0 dell’andata. La formazione annunciata da Brolis è molto simile a quella di domenica scorsa, col rientro in squadra di Simonini e Pancaldi e l’indisponibilità di Teresi e Giacalone. Intanto la società ha già iniziato a programmare il prossimo anno, mettendo sottocontratto Andrea Balsemin. Nativo di Bentivoglio e cresciuto nel Pieve, nel curriculum sportivo del 32enne terza linea ci sono l’esperienza con la nazionale Under 20 e tante stagioni in Top 10 tra Reggio Emilia e Fiamme Oro.

Le altre gare: Lions-Firenze 1931, Formigine-Imola, Modena-Jesi, San Benedetto-Siena. Riposa: Florentia.

f.m.