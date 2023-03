Emil Banca, in trasferta con i Lions Amaranto

Trasferta toscana per l’Emil Banca. Alle 14,30 la formazione di Francesco Brolis scende a Livorno per affrontare i Lions Amaranto, nella quarta di ritorno di serie B. Si gioca al Priami di Collesalvetti. Sfida sulla carta abbordabile per il Bologna anche se il tecnico dovrà rivedere la formazioni per le numerose defezioni. Se non altro rientra Michael Tiozzo e spazio al sanmarinese Navid Ataei. Abbondanza nei trequarti. La prima linea vede Marco Bersani e Pietro Fattori nel ruolo di piloni e Giacomo Anteghini tallonatore. In seconda linea ci saranno Fabio Priola e Giovanni Visentin, flanker Filippo Schiavone e Filippo Fabbri e numero 8 il debuttante quest’anno Navid Ataei.

Le altre gare: Firenze 1931-Jesi, Imola-Viadana, Modena-Highlanders Formigine, San Benedetto-Florentia. Riposa: Cus Siena.

La classifica: Viadana 60, Florentia 57, Modena 53, Bologna Rugby Club 39, Firenze 1931 38, Jesi 26, San Benedetto 19, Cus Siena, Highlanders Formigine e Lions Amaranto 16, Imola 7.

f. m.