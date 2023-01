Emil Banca, l’ultima chiamata A Firenze per sognare la vetta

Sfida che vale una stagione per l’ Emil Banca. La formazione di Francesco Brolis a Firenze, alle 14,30, affronta il Florentia, nell’ultima di andata del campionato di serie B di rugby. Visto il turno di sosta del Modena capolista, la formazione rossoblù ha l’ultima occasione di riavvicinare, battendo una diretta concorrente, la testa. Il Florentia è la terza forza del campionato e con 37 punti, 8 in più dell’Emil Banca che deve recriminare con se stessa per il ko di Modena e per quello interno con il Firenze. La sfida con il Florentia rappresenta così la chiamata finale per una squadra che, se vuole continuare a coltivare il sogno serie A, non può più permettersi di sbagliare.

A livello di formazione alle assenze ormai datate di Tiozzo e Quadri, e all’out per il resto della stagione di Fadanelli si assommano le indisponibilità di Ruggeri e Bernabò. Unica nota positiva, il rientro di Tommaso Bertini. Brolis presenta così un quindici iniziale con Soavi estremo, Zambrella e Giacalone ali a completare il triangolo allargato, Palcaldi e Bertini trequarti centro. La coppia mediana sarà formata da Rizzoli e Bettini, mentre il pacchetto di mischia sarà composta da Giovanni Visentin, Schiavone e De Napoli in terza linea, Priola e Gambacorta in seconda, Jorna e Bersani piloni ai fianchi del tallonatore Giacomo Anteghini.

Dalla panchina partiranno le prime linee Campestri e Fattori, oltre a Busato, Amico e Fabbri sempre per la mischia e Sacchetti e Marzocchi tra i trequarti. Una formazione competitiva per i bolognesi che proveranno a violare il campo dei fiorentini, squadra che ha la miglior difesa del campionato e attraversa un periodo positivo.

Le altre gare: Firenze-Cus Siena, Imola-Lions Amaranto, Jesi-San Benedetto, Viadana-Formigine. Riposa: Modena.

La classifica: Modena 43; Viadana 41; Florentia 37; Bologna Rugby Club 29; Firenze 1931 28; Jesi 18; San Benedetto 15; Highlanders Formigine 13; Cus Siena 12; Lions Amaranto 7; Imola 6.

Filippo Mazzoni