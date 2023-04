Emil Banca, una vittoria grazie alle mete di Teresi e Simonini

Un tempo di rincorsa, poi l’Emil Banca mette la freccia e batte 27-10 Jesi. Successo con punto di bonus addizionale per la formazione di Francesco Brolis che fatica in apertura, va sotto 0-7, poi prende in mano la sfida e conquista il successo. Apre le marcature Carosi. Al 20’ Bologna segna con la meta Teresi, poi nel finale realizza Ataei con Rizzoli per il 12-7 con cui si va all’intervallo. Nella ripresa segna Teresi, Dodi accorcia su calcio di punizione al 15’, Sacchetti rispedisce a distanza gli avversari, poi nel finale Simonini, con Sacchetti che trasforma, realizza la quarta meta che vale il punto di bonus supplementare.

Le altre gare: Modena-Firenze 1931 17-7, Florentia-Imola 41-6, Lions Amaranto-San Benedetto 21-14, Formigine-Cus Siena 24-22. Ha riposato: Viadana.

La classifica: Viadana 75, Modena 73, Florentia 71, Emil Banca 59, Firenze 50, Jesi 26, Formigine 25, Lions 24, San Benedetto 21, Cus Siena 18, Imola 7.