Emil Banca, una vittoria in rimonta

Inizio choc, con gli ospiti avanti 0-5 in apertura, poi l’Emil Banca Bologna prende in mano la sfida e alla fine si impone, con pieno merito per 29-15 sul Cus Siena Toscani avanti al 1’ grazie alla meta di Belardi. Al 7’ Zambrella (con Marzocchi che trasforma) ribalta il punteggio sul 7-5, Siena però lotta e torna in meta al 14’ con Ancilli. E’ nel finale di tempo che il Bologna mette la freccia e allunga, con Teresi al 24’ e Marzocchi al 34’ per il 19-10 con cui si va all’intervallo. Nella ripresa la meta di Teresi mette anzitempo fine al match. Nel finale la meta del senese Sampieri e di Soavi servono solo per arrotondare il punteggio. "Sono contento della vittoria e della reazione dei ragazzi – conferma coach Francesco Brolis -. Abbiamo sofferto la loro pressione iniziale e le fasi lente nel secondo tempo, facendoci imbrigliare in un gioco che non è il nostro. Bene Marzocchi, e soprattutto Rizzoli". La formazione dell’Emil Banca Bologna: Soavi; Zambrella, Teresi (46’ Giacalone), Marzocchi (62’ Bernabò), Bertini; Pancaldi (50’ Molinari), Rizzoli; Ataei (50’ Micheler), Schiavone, De Napoli; Visentin G., Gambacorta (46’ Priola); Simonini (75’ Campestri)), Anteghini G., Bersani (46’ Fattori).

Le altre gare: Florentia-Firenze 27-20, Lione Amaranto-Modena 13-41, Formigine-San Benedetto 27-24, Viadana-Jesi 52-10. Riposa: Imola.

La classifica: Viadana 70, Florentia 66, Modena 63, Bologna 49, Firenze 1931 45, Jesi 26, Formigine 21, San Benedetto 20, Cus Siena e Lions Amaranto 16, Imola 7. Filippo Mazzoni