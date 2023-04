Epcot Bi ed Everything ci provano nel Gp Italia

L’Arcoveggio sarà teatro della tradizionale kermesse di inizio aprile che vedrà in scena il Gran Premio Italia, prova faro della stagione sulla media distanza riservata agli indigeni di tre anni.

La disamina parte dal Gran Premio Italia Maschi, sfida collocata come quinta manche che si profila come un significativo banco di prova per un’iniziale gerarchia generazionale, con Epcot Bi e Antonio Simioli pronti a far tesoro dell’eccellente sorteggio e giocarsi la vittoria all’avanguardia, mentre Espresso Italia si propone come possibile alter ego. Buone chance anche per la carta di Alessandro Gocciadoro Everything Bi e attenzione alla proposta di Marco Smorgon Efrem.

Dai dieci protagonisti del Gran Premio Italia Maschi si passa alle dodici lady, impegnate nel Gran Premio Italia Filly, settima sfida, che vedrà molte candidate alla vittoria: da El Alamein, proposta del duo Baroncini-Farolfi e vincitrice dell’Etruria 2023, a Eva Kant Gio, atout di Alessandro Gocciadoro, professionista simbolo del trotto italiano nel mondo, senza sottovalutare le ambizioni della seconda proposta di Mauro Baroncini Elettra D’Esi, in gara con Edoardo Baldi e dell’allieva di Francesco Alessandrini Estasi Di No.

Grande qualità in pista anche alla sesta corsa: con il vincitore del Gran Premio Orsi Mangelli, Diamond Francis.