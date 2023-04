Esaltazione e spavento: Diavolo d’un Bologna

di Gianmarco

Marchini

Avevano entrambi l’Europa in testa: pensiero dolce, ma pericoloso. Non è un caso che, alla fine della fiera delle ambizioni, sia uscito un pareggio. Il Bologna ha balbettato per l’emozione di un sogno europeo diventato meta reale dopo il capolavoro di Bergamo. Il Milan, invece, guardava proprio da un’altra parte, catturato dall’orizzonte di una possibile semifinale di Champions.

E’ un punto guadagnato e sostanzioso, per Thiago Motta, al quinto risultato utile di fila, anche se quel gol-lampo di Sansone dopo trentadue secondi lasciava pregustare ben altro sabato. Sono due punti persi, invece, per Pioli, che recrimina ferocemente per le decisioni di Massa sul pestone di Soumaoro a Rebic (7’) e sul mani di Lucumì (89’), ma che dovrebbe forse maledire se stesso per la scelta shock di presentare una controfigura del Milan: inedita la difesa, inedito il centrocampo. E’ andato all-in su Napoli, Pioli, sfruttando la stazione di Bologna come sosta per far scendere i migliori: fuori dieci-undicesimi della squadra che martedì proverà a completare l’impresa al Maradona. Unico superstite, l’insostituibile Maignan. Il tecnico campione d’Italia deve ringraziare la sua ex squadra che, passata in vantaggio, smette praticamente e inspiegabilmente di giocare, consegnandosi alla reazione nervosa degli ospiti che trovano in Rebic (capitano delle riserve) il condottiero pasticcione e in Pobega l’uomo di giornata.

Il Bologna ha avuto subito voglia di vincere, poi per tutto il resto della partita una paura matta e incomprensibile di perderla. Resta la convinzione che se Dominguez e compagni avessero spinto sull’acceleratore dopo quella rete, il Diavolo, sperimentale e frastornato, sarebbe andato facilmente al tappeto. Ma, invece di infierire, i rossoblù - parsi un po’ stanchi, specie in mediana - hanno frenato, lasciando campo e pallino al Milan. Peccato, perché ieri l’impressione era che Thiago potesse davvero riscrivere quella storia che dal 2002 vede i rossoblù incapaci di battere i rossoneri in casa, a maggior ragione con un Dall’Ara gonfio come ai tempi d’oro (29.024 presenti, record stagionale). Alla fine, invece, il Bologna ha rischiato di perderla. Perché inevitabilmente, Pioli è stato costretto ad attingere a piene mani dalla panchina, buttando dentro in due tranche (12’ e 25’) Calabria, Messias, ma soprattutto Brahim Diaz e Leao. E quest’ultimo ha marcato la differenza con un pennarello indelebile: prima pescando Pobega (29’) sul cui tiro a botta sicura si è immolato Lykogiannis, poi nei dieci minuti finali, servendo due palloni meravigliosi che Diaz ha dilapidato. Thiago, invece, ha provato con la carta Zirkzee che a Bergamo aveva funzionato: Joshua non ha inciso, poco sostenuto da una squadra che nella ripresa, ha tenuto testa al Milan, ma nel complesso ha vissuto una giornata meno brillante.

La partita del Dall’Ara lascia conferme a entrambe le squadre, anche se dal sapore opposto. Per Pioli l’amara verità che con questa rosa può puntare a una sola competizione, perché con l’altra, quella dei vari Origi, De Ketelaere e Rebic, non si va molto lontano. Il punto restituisce, invece, al Bologna la certezza che potrà giocarsela fino in fondo e con merito per trovare un posto sul treno che va in Europa. E’ vero, non è stato il Bologna bello e autoritario capace di battere l’Inter e l’Atalanta e di imporre il pari alla scatenatissima Lazio. Ma Motta, ieri, aveva anche il grosso alibi di dover rinunciare al suo uomo più in forma, quell’Orsolini squalificato, dando ormai per scontata l’assenza del suo uomo più forte, Arnautovic. Orso ci sarà venerdì a Verona per continuare l’assalto al sogno.