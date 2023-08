Esame per la Primavera Al via con Vigiani, atto III

di Giacomo Guizzardi

Provare a spiccare il volo. O quantomeno provarci, al di là di difficoltà, insicurezze e di un trascorso, recente, che ha regalato sorrisi a sensi alterni. La Primavera del Bologna si appresta ad iniziare la sua terza stagione con Luca Vigiani in panchina: campionato dal quale ci si aspetta molto, nonostante i parecchi addii e una rosa in procinto di dare il via ad un nuovo ciclo. Tanti i 2004 che hanno salutato o che si appresteranno a farlo, con Vigiani che avrà il compito di responsabilizzare altri ragazzi: da Ebone a Rosetti, passando per Amey e Bagnolini, colonne di un Bologna che lotterà per non rimanere invischiata nella lotta per non retrocedere con la speranza di stupire.

Il mercato ha portato in dote a Vigiani, che ha già iniziato a lavorare sulla squadra al 2° Memorial ‘Lanari-Bellezza’, diversi volti nuovi, pronti per integrarsi con la squadra: da Federico Mangiameli (2005), dal Milan, passando per il coetaneo Michal Svoboda, arrivato dalla Spal per rinforzare il reparto arretrato. Per la porta il classe 2007 Happonen, finlandese, mentre a centrocampo ci penseranno i francesi Byar e Idaro a dare manforte a Ferrante e Menegazzo. Sempre in avanti, Vigiani proverà a sfruttare al massimo le qualità di Christ Mukelenge, ala sinistra ex Psg che arriverà a Bologna da svincolato per rinforzare un reparto reso orfano dall’addio di Raimondo.

Ci si aspettano buone cose anche da Tommaso Ravaglioli, che dopo avere assaggiato la prima squadra è ora pronto per fare bene anche in Primavera, nonostante il doppio salto di categoria che si prospetta per l’attaccante nato nel 2006 e arrivato in rossoblù via Cesena.

Tante sorprese in un campionato che si prospetta coinvolgente, soprattutto perché si va verso una stagione in cui le outsider saranno diverse e in cui anche le neopromosse possono svolgere un ruolo importante. Il Bologna inizierà il suo campionato con il Frosinone, tra le mura amiche: Vigiani e i suoi ragazzi vorranno evitare i patemi dello scorso anno. Per farlo, però, c’è bisogno di uno step ulteriore, soprattutto dal punto di vista della tenuta mentale. Vietati i blackout.