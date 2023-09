Esordio Poker del Sasso, Zola ko

Inizia con una doppia sconfitta l’avventura delle due formazioni bolognesi inserite nel terribile girone A di Eccellenza. Lo Zola Predosa è stato sconfitto 2-1 sul campo della Virtus Castelfranco (a nulla è valsa, nel finale, la rete messa di Tonelli) mentre il Faro Gaggio, in vantaggio 1-0 sul campo della favoritissima Cittadella Vis Modena (rigore di Manieri), è stato rimontato fino al 5-1 finale. Passando al girone B, le cinque bolognesi hanno collezionato il bottino di tre vittorie e due sconfitte. Il Sasso Marconi ha regolato con un netto 4-0 (Jassey, Fiorentini, Melloni e Monti) la Savignanese, il Castenaso ha espugnato 3-0 (Neri, Battaglia e Girotti) il terreno del Diegaro mentre il Granamica ha regolato di misura il Sanpaimola grazie a un calcio di rigore di Karapici. Venendo alle note stonate, il Medicina Fossatone è incappato in una brutta sconfitta interna per 2-0 contro il Pietracuta. Stessa sorte, ma con punteggio diverso, è toccata al Bentivoglio, sconfitto 4-1 (Canova) dal Futball Cava Ronco.