Euro 2032, c’è anche Bologna Può essere la svolta per il Dall’Ara

C’è anche Bologna nell’Italia che corre con la Turchia per l’Europeo 2032. Nella candidatura ufficialmente presentata ieri dalla Figc sono dieci le città designate, alcune delle quali aspettano con particolare trepidazione. Già perché l’eventuale assegnazione della manifestazione sarebbe il punto di svolta per la ristrutturazione e la modernizzazione degli stadi, il vero nodo strutturale del calcio italiano. Bologna e il Bologna osservano con attenzione la partita che potrebbe svoltare l’altra infinita partita, quella del restyling del Dall’Ara. Incrociano le dita anche le altre città designate: Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Genova, Verona, Firenze e Cagliari. Nei prossimi mesi la Uefa esaminerà il dossier e, durante il Comitato Esecutivo, in programma il prossimo 10 ottobre, ufficializzerà la sede degli Europei del 2028 e del 2032.

Lo stato dell’arte. Le tempistiche per il nuovo impianto rossoblù si sono allungate dopo la delibera del Comune, che ha inserito la partita dello stadio temporaneo che sorgerà al Caab all’interno di quella del Dall’Ara. In pratica è stata unificato il bando dei lavori: chi si aggiudicherà il bando, che seguirà il passaggio della chiusura della conferenza dei servizi, realizzerà tanto il restyling del Dall’Ara quanto l’allestimento dello stadio temporaneo, che ospiterà i rossoblù nelle gare casalinghe nel periodo di cantierizzazione dell’impianto cittadino. Per fare questo, dal momento che per il restyling del Dall’Ara è già stato depositato il progetto definitivo, serve il progetto definitivo anche della Fico Arena, che avrà capienza di circa 16.500 posto e sarà costruita con tribune fisse e parti removibili: perché una volta che il Dall’Ara sarà ultimato, la capienza della Fico Arena sarà ridotta a circa 5mila posti, per diventare la casa del calcio femminile e del settore giovanile. I costi, inizialmente stimati intorno ai 70-80 milioni, si sono impennati in seguito all’emergenza Covid e ai ritocchi delle materie prime, in primis ferro e acciaio. Morale, rimettere a nuovo il vecchio Dall’Ara costerà circa 150 milioni, di cui 40 investiti da Palazzo d’Accursio.