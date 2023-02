Eurofrenata Bologna: blitz Monza al Dall’Ara

Il pullman, il Monza stavolta l’ha messo di traverso, sbarrando la strada del Bologna verso il settimo posto e rovinando ai ventunomila e passa del Dall’Ara un bel pomeriggio di sole e d’azzurro, per dirla alla sanremese. Invece a cantare nel festival delle ambizioni e degli ambiziosi è Palladino che incarta la partita e la classifica di Thiago Motta, già di suo alle prese con un’emergenza che lo costringe ogni maledetta domenica a stropicciare il foglio dell’ultima formazione e gettarlo nel cestino per ridisegnare un nuovo, inedito Bologna. Quello di ieri era tratteggiato su un 4-3-3 con Ferguson come punta di un iceberg fatto di scelte obbligate e invenzioni disperate. Lo scozzese fa quel che può da numero nove, ma finisce triturato nella morsa muscolare di Marlon e Pablo Marì. Poche, però, le colpe reali del centravanti per un giorno, visto che la sostanza non cambia nemmeno nella ripresa quando il numero nove per antonomasia si riprende il suo legittimo trono. Questo perché i problemi di ieri affondano le radici molti metri più indietro di Ferguson e Arnautovic. Nascono in difesa e a centrocampo.

Nella retroguardia, perché poche squadre possono concedersi il lusso di rinunciare ai due centrali titolari e tra queste squadre non c’è il Bologna: troppo pesanti le assenze in simultanea dell’infortunato Soumaoro e dello squalificato Lucumì; ma per un Posch che, dirottato al centro, cerca di mascherare l’emergenza in tutte le maniere possibili, c’è un Sosa che trova sempre il modo di denudare quelli che al momento sono i suoi grandi limiti. Come al 25’ del primo tempo quando fa sembrare un ballerino di danza classica quell’armadio a muro di Petagna: l’ex Milan si gira sulle punte e trova l’opposizione disperata di Skorupski, Donati s’avventa sul tap-in e insacca a porta vuota il gol che vale game, set e match. E pensare che l’uomo del giorno sostituiva quella furia di Carlos Augusto: sintesi del pomeriggio beffardo. Il gol arriva dalla fascia ’debole’ del Monza, là dove l’asse greco Lykogiannis e Kyriakopoulos non produce nulla, se non una traversa del primo al 13’ con un’incornata su punizione di Orsolini.

E’ un lampo casuale nel buio della manovra rossoblù, in blackout dopo un filotto convincente di 4 risultati utili che aveva fatto gridare all’Europa. Il gol di Donati annebbia ancor di più la visuale dei rossoblù che non trovano spazi in campo e soluzioni dalla panchina. La vittoria Palladino la costruisce in mediana. E’ lì che Sensi, Rovella e Pessina sovrastano Aebischer, Schouten e Dominguez: il Monza fa densità e aspetta il Bologna per fargli male in ripartenza. Il risultato è che i rossoblù non trovano mai il modo di arrivare davanti a Di Gregorio e si affidano a cross disperati, come quello di capitan Orsolini che al 36’ viene intercettato dal braccio di Sensi: l’arbitro Zufferli prima e il Var poi lasciano correre e francamente sembra la scelta giusta. Così come pare giusta l’idea al 20’ della ripresa di buttare nella mischia Arnautovic, scongelandolo da un infortunio del 4 gennaio. Ma a parte l’ovazione pazzesca del Dall’Ara, l’ingresso di Marko non partorisce che uno sciagurato giallo per applauso plateale all’arbitro: diffidato, scatterà la squalifica che gli farà saltare la Samp sabato. Chi giocherà a Marassi? Senza Arna e l’infortunato Zirkzee, ci sono cinque giorni per sperare nel rientro di Sansone dall’infortunio o di Barrow dal letargo.