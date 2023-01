Eurolega, c’è una lettera dalla Virtus per te

di Massimo Selleri

La Virtus punta i piedi inviando ai vertici dell’Eurolega una lettera dai toni molto duri in cui si chiedono chiarimenti e rispetto per il clube per Milos Teodosic chiamando direttamente in causa l’operato dell’arbitro sloveno Matej Boltauzer. Sotto la lente di ingrandimento non ci sono sole gli ultimi 2 minuti della gara di giovedì tra Segafredo e Olympiacos, ma anche quella disputata ad Atene contro il Panathinaikos.

In entrambi i casi il fischietto ha fortemente penalizzato la V nera con decisioni sbagliate in modo macroscopico. La condizione di aver perso il controllo è apparsa evidente dopo il secondo tecnico appioppato a Teodosic con gli arbitri che, alla fine, andando a rivedere l’azione hanno scoperto che le proteste del numero 44 bianconero erano fondate su mille e una ragione, tanto che hanno dovuto cambiare il primo giudizio.

Un altro obiettivo di Boltauzer sembra essere Semi Ojeleye. Inesistente, quanto decisivo, il fallo fischiato al nigeriano nel finale di gara contro l’Olympiacos, esistente, ma non fischiato quello subito dallo stesso giocatore e che lo avrebbe mandato in lunetta evitando i supplementari nella partita contro il Panathinaikos.

Solo le gare future diranno quale sarà l’effetto di questa missiva, anche se sul web si registra una certa ribellione. Molto portali serbi non hanno dubbi sul fatto che un arbitro sloveno non possa arbitrare Teodosic, viste le ruggini mai del tutto sopite tra Lubiana e Belgrado, mentre in Italia anche i siti che si occupano di Milano hanno sottolineato come lo stesso fischietto tenda ad avere un occhio di riguardo per le squadre greche.

In altre parole non c’è solo la Virtus, con i suoi tifosi, ad essere arrabbiata e a chiedere che certe situazioni non si verifichino più. In attesa di una risposta il club ha scelto di non rilasciare dichiarazioni per evitare di gettare altra benzina sul fuoco, ma se non dovessero arrivare argomenti o rassicurazioni sufficienti, questa scelta la si può sempre modificare accendendo pubblicamente la polemica. Nel frattempo domani la squadra allenata da Sergio Scariolo aspetterà la visita di Venezia. Essendo l’ultima giornata del girone d’andata l’unico modo per essere sicuri di chiudere questa prima fase del campionato al secondo posto è necessario tornare alla vittoria. Nico Mannion dovrebbe aver definitivamente risolto la contusione alla spalla ed essere a disposizione della panchina bianconera, tenendo presente che dopo gli straordinari di Eurolega Teodosic probabilmente non andrà a referto per rifiatare.