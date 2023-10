Eurolega, Derby nazionali e sfide calde nella prima giornata

La prima giornata di Eurolega si caratterizza per una serie di derby nazionali che possono già dare qualche indicazione sul valore delle singole squadre. Questa sera il Bayern Monaco ospita l’Alba Berlino degli italiani Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, mentre domani sera in Grecia il Panathinaikos ospita l’Olympiacos in una partita notoriamente caldo. Infine il Real Madrid va nella tana del Baskonia. Il calendario prevede che Milano faccia il suo esordio sempre domani sera a Istanbul, ospite del Fenerbahce.

Le altre partite. Oggi: Stella Rossa Belgrado-Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv-Partizan Belgrado, Bayern Monaco-Alba Berlino, Barcellona-Efes Istanbul. Domani: Fenerbahce Istanbul-Milano, Panathinaikos-Olimpiacos Pireo, Valencia-Monaco, Baskonia-Real Madrid.