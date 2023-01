Eurolega, la Virtus rosa stasera cerca una vittoria per i tifosi "Vogliamo onorare l’impegno"

La Virtus torna ad assaporare l’aria di Eurolega. Questa sera alle 20.30 la formazione di Giampiero Ticchi scende in campo al PalaDozza per affrontare la capolista del girone Polkowice. Ridotto al lumicino le speranze di conquistarsi un posto tra le prime quattro e quindi l’accesso ai playoff della massima manifestazione femminile per club, Sabrina Cinili e compagne proveranno comunque a salvare l’onore e conquistare quella che sarebbe la terza vittoria in Eurolega, la prima tra le mura amiche del Madison di piazza Azzarita. I due successi fin qui conquistati dalle V Nere sono infatti arrivati in Grecia con l’Olympiacos e proprio in Polonia con il Polkowice, il 9 novembre scorso, in quella che fu la prima affermazione delle bianconere.

"Ci aspetta una partita molto importante – conferma coach Ticchi - con Polkowice abbiamo raggiunto la nostra prima vittoria in Eurolega perciò ci sono dei bellissimi ricordi legati a questa partita". Una vittoria che per altro è stata l’unica sconfitta patita nel girone di andata dalla formazione polacca. "E’ stato motivo d’orgoglio per noi, dovremo partire da questo presupposto e fare la nostra partita. Siamo consapevoli della nostra posizione in classifica ma siamo anche consci che giocheremo davanti ai nostri tifosi e quindi sappiamo che dovremo dare il cento per cento e onorare questa competizione". A livello di formazione nella Virtus dovrebbe rinunciare ancora a Cheyenne Parker, lasciata a riposo già sabato a San Giovanni Valdarno. Domani è invece in programma il resto della terza giornata di ritorno del girone A.

Le altre gare: Olympiacos-Fenerbahce, Szekszard-Valencia, Praha-Bourges.

La classifica: Fenerbahce Istanbul e Polkowice 14, Praha e Valencia 12, Tango Bourges 10, Szekszard 6, Virtus Segafredo Bologna 4, Olympiacos Pireo 0. Filippo Mazzoni