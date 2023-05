Europa e rumors su Motta, tante grane per Mou

I due punti conquistati nelle ultime quattro giornate hanno complicato la corsa Champions della Roma, settima a cinque punti dal quarto posto e chiamata alla trasferta del Dall’Ara domenica alle 18. All’incrocio arriveranno con uno sforzo suppletivo, la semifinale di andata di Europa League con il Leverkusen. La testa dei giallorossi è tutta sulla sfida europea, che potrebbe rappresentare la strada alternativa per la qualificazione alla Champions. Cominciano a dilagare in città i rumors sull’addio di Mourinho (foto), nella rosa dei sostituti la stampa romana mette anche Thiago Motta. Intanto per Bologna, Mou ritroverà l’esterno destro Celik, dopo la squalifica scontata con l’Inter. Ai box rimarranno gli infortunati Kumbulla e Karsdorp, oltre a Smalling, Llorente ed El Shaarawy, tutti in infermeria. Il tecnico dovrà chiedere gli straordinari in difesa a Ibanez, Cristante e Mancini, vista la priorità all’Europa League. Non ad Abraham, che dovrebbe essere il prescelto in attacco con Dybala per le gare internazionali in programma questo giovedì e il prossimo, con il Bologna a inframezzare i due appuntamenti che valgono la stagione, in vista di una possibile finale con Juventus o Siviglia. Belotti potrebbe così partire titolare in attacco, con Pellegrini a sostegno.

Marcello Giordano