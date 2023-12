Europa League, giallorossi secondi. La Roma mette in gabbia lo Sheriff

3

(3-5-2): Svilar 7; Celik 6.5, Cristante 6.5, Llorente 6.5 (16’ st Paredes 6); Karsdorp 6, Renato Sanches 6.5 (16’ st Pagano 6), Bove 7, Aouar 6 (1’ st El Shaarawy 6), Zalewski 7.5 (40’ st Mannini sv); Lukaku 7, Belotti 7 (28’ st Pisilli 7). Allenatore: Mourinho 6.5.

SHERIFF (3-5-2): Koval 5.5; Apostolakis 4 (36’ st Zohouri 5), Tovar 5, Garananga 5; Badolo 5 (40’ st Vardar sv), Talal 6, Ricardinho 6, Fernandes 5.5, Artunduaga 5.5; Mbekeli 5, Ankeye 5 (27’ st Luvannor 5). Allenatore: Pylypchuk 6.

Arbitro: Brisard (Fra) 6.

Reti: 11’ pt Lukaku, 32’ pt Belotti, 48’ st Pisilli.

Note: Ammoniti: Talal, Bove. Angoli: 8-2. Recupero: 3’; 3’.

C’è spazio anche per la gioia del giovane Niccolò Pisilli, classe 2004 (e Mourinho si è commosso), nella vittoria che non dà comunque alla Roma il primo posto perché lo Slavia Praga batte 4-0 il Servette, i giallorossi dovranno fare i playoff contro una delle terze di Champions. "Le lacrime di Pisilli, se mi sono commosso? Sì, anche. Questi ragazzi sono cresciuti qua, sono scappato per non piangere", ha detto Mourinho.

Le qualificate: agli ottavi Leverkusen, Slavia Praga, Villarreal, Liverpool.

Ai playoff: Roma, Qarabag, Rennes, Tolosa.

Ai playoff per la Conference League: Molde, Servette, Maccabi Haifa, Royale Saint Gillois.