Europeo di basket femminile a Bologna: mancano 100 giorni

Bologna, 10 marzo 2025 - Cento giorni all’Europeo di basket femminile che, per quello che riguarda l’Italia - Germania, Repubblica Ceca e Grecia (sede anche della fase finale) le location - si giocherà al PalaDozza. Ci sono Jorge Garbajosa, presidente di Fiba Europe, Gianni Petrucci, numero uno della Federbasket, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e Roberta Frisoni, assessore al turismo regione Emilia-Romagna.

Ci sono anche l’ad del Bologna Claudio Fenucci, direttore generale del Sassuolo e ancora Roberta Li Calzi, Mattia Santori, Mattia Grassani, Antonio Galli, Giancarlo Galimberti. “Siamo in uno dei luoghi cari alla pallacanestro - dice il sindaco Lepore -. Ma in realtà ogni angolo di Bologna ci riporta ai canestri. Ricordo quella che adesso è l’Aula Magna dell’Università. Si è giocato anche lì”.

Il museo del basket

Ogni angolo è buono. Arriva anche l’annuncio del sindaco: contestualmente agli Europei ci sarà anche l’apertura del museo del basket. Museo che, per onor di cronaca, avrebbe dovuto partire in occasione del centenario della Federbasket, nel 2021. Ma tutto il PalaDozza, non solo un’ala, diventerà un museo perché i visitatori, oltre all’ala dedicata, potrebbe vedere gli spogliatoi e il campo su quale hanno giocato tanti campioni. L’omaggio a Bologna arriva proprio da Garbajosa. “Giocare qua è sempre stato un’emozione. Bologna è bella per la pallacanestro, perché si mangia bene. Perché si può passeggiare”.

Soddisfatto anche il presidente Petrucci. Parlano anche il ct Andrea Capobianco e Andrè Olbis Futo, che è bolognese (ha giocato prima a Castel San Pietro, poi in Virtus e nel Cus Bologna) ed è una delle azzurre più attese. “Ci vorrà la spinta del PalaDozza - dice sorridendo -. Ci sarà tanta gente. E anche io contribuirò perché vengo da una famiglia numerosa. E tutti verranno a vedermi”.

