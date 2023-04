Eva Spritz ed Excalibur una prova di talento

L’Arcoveggio conclude la settimana con un convegno che vedrà otto corse in programma capitanate da un confronto sulla media distanza con partenza ai nastri (seconda corsa) riservato ai cavalli di tre anni e che avrà in Evita Spritz e Gianvito D’Ambruoso i principali candidati alla vittoria nei confronti di Excalibur ed Eldorado, difficile sarà il compito per i due penalizzati Ezechiela ed Expoo Dei Greppi.

La giornata regalerà spunti interessanti già dal prologo con dieci soggetti al via capeggiati da Depp Dell’Olmo e Lorenzo Besana, favoriti su Danilo Ag e Delacruis. Dalla prima si passa alla terza corsa, un miglio in rosa per le lady di tre anni che potrebbe regalare la prima vittoria in carriera a Electra Lakmsy, chance non trascurabili anche per Estia Sl, e per Evita Nobel.

Alla quarta manche, sfida abbinata al torneo di Beneficenza Gentlemen 4 Life 2023, il testimone passerà ai gentlemen e a undici cavalli esperti guidati senza l’ausilio della frusta dai loro interpreti con Zairon prima scelta su Biscuit Del Nord e Vaicolventogal. Il convegno proseguirà con una sfida intergenerazionale tra soggetti di 5 e 6 anni.