Fantinelli conduce con maestria

Thornton 7 (in 30’ 22 da due, 12 da tre, 13 ai liberi, 1 rimbalzi, 1 persa, 8 assist). Stavolta non serve il ruolo di prima punta. Compito diligente con assist e tanto lavoro oscuro ma efficace.

Barbante 7,5 (in 19’ 66 da due, 12 da tre, 2 rimbalzi, 3 assist, 3 stoppate). Si conferma come un fattore. Segna, mette a referto un paio di pregevoli assist, difende sulla fisicità di Daniel che soffre solo in avvio, ma li sotto ferma San Severo dando anche 3 stoppate.

Panni 7 (in 26’ 01 da due, 47 da tre, 3 rimbalzi, 4 assist). Segna con continuità da tre, affianca bene in regia Fantinelli smazzando assist per i compagni e dando il suo fondamentale contributo alla vittoria della Effe. Fantinelli 7,5 (in 33’ 78 da due, 02 da tre, 11 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 1 persa, 5 assist, 2 stoppate). Registra e metronomo della squadra. Spinge quando c’è da spingere, rallenta quando invece c’è da ragionare. A questo aggiunge punti, assist e rimbalzi per la solida partita a tutto tondo.

Italiano 6,5 (in 30’ 01 da due, 14 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 4 assist). Mette la tripla che sblocca all’inizio la Fortitudo poi si milita ad un compito attento e diligente ma sempre molto utile all’economia della squadra.

Cucci 7,5 (in 20’ 11 da due, 46 da tre, 12 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 persa, 2 assist). Spezza la partita tra finale di primo quarto inizio e secondo parziale con le sue triple che concretizzano la superiorità della Fortitudo. Limitato dai falli, ma decisivo.

Davis 8 (in 37’ 710 da due, 13 da tre, 25 ai liberi, 10 rimbalzi, 1 recuperata, 2 assist). Finalmente si è visto il giocatore che in Fortitudo ci si attendeva da inizio stagione, capace di dare un contributo importante in attacco, ma anche di andare bene al rimbalzo.

Bonfiglioli e Niang ng. Partecipano alla festa finale negli ultimi 2’ di gioco. Bonfiglioli segna da tiro libero, Niang fa ancora meglio andando a canestro e con una stoppa finale sull’ultimo tiro ospite.

