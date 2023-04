Fantinelli costretto agli straordinari Italiano ci prova

Bonfiglioli 6 (in 2’ 1 recuperata). Pochi minuti, ma l’atteggiamento è giusto.

Thornton 5 (in 10’ 01 da due, 03 da tre, 2 rimbalzi, 1 assist). Difficile commentare la sua prova. Gioca poco causa infortunio, ma quel poco che scende in campo è ancora in fase down. Il voto è la media tra il 4 che si meriterebbe per quel nulla che ha fatto e un 6 di incoraggiamento per l’ennesimo ko.

Barbante 5,5 (in 10’ 12 da due, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 assist). Prova a fare qualcosa di buono ma non basta.

Vasl 6 (in 26’ 01 da due, 46 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). La mette e bene dalla lunga distanza, ci prova anche in difesa, merita la sufficienza.

Candussi 7 (in 30’ 811 da due, 03 da tre, 34 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 2 assist, 1 stoppata). Uno dei migliori della Effe. Sottocanestro i suoi movimenti sono immarcabili per gli avversari.

Fantinelli 7 (in 39’ 49 da due, 22 da tre, 12 ai liberi, 9 rimbalzi, 1 recuperata, 4 perse, 7 assist, 1 stoppata). Sempre in campo. Vista la situazione Dalmonte gli chiede gli straordinari e lui risponde presente con la solita prestazione a tutto tondo con rimbalzi, assist e punti che però stavolta non bastano a portare il successo.

Niang 6,5 (in 23’ 23 da due, 01 da tre, 56 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse). Tanti meritatissimi minuti in cui in attacco se la cava piuttosto bene. Soffre un po’ in difesa, ma ci mette energia.

Italiano 6 (in 29’ 25 da tre, 2 rimbalzi, 1 recuperata, 2 perse, 2 assist, 1 stoppata). Troppo confusionario in campo ma almeno ha il merito di provarci.

Cucci 6,5 (in 31’ 15 da due, 35 da tre, 44 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 assist). Arriva alla fine con le ruote sgonfie, ma non si tira mai indietro.

f. m.