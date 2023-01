Fantinelli e Aradori dominanti

Thornton 5 (in 32’, 04 da due, 25 da tre, 4 rimbalzi, 2 assist). Un violino scordato di un semitono in un’orchestra sontuosa. Si vede tanto in campo, ma produce poco a riprova della traiettoria calante dell’ultimo periodo.

Aradori 8 (in 28’ 24 da due, 55 da tre, 5 rimbalzi, 2 assist). Ruolino immacolato dai 6,75 in una serata che lo vede protagonista nella spallata del terzo quarto.

Barbante 6,5 (in 12’ 47 da due, 2 rimbalzi). All’inizio rincorre Pellegrino ed esce rapidamente dai giochi, ma nella ripresa si fa spazio nell’area bianconera ed è tra i primi attori della spallata di inizio secondo tempo.

Panni 7 (in 19’ 11 da due, 23 da tre, 6 assist). Serata da vicario perfetto: è il secondo assistman della gara dietro il capitano, ma lo sostituisce egregiamente con ritmo e letture perfette.

Fantinelli 8,5 (in 30’ 35 da due, 23 da tre, 6 rimbalzi, 4 recuperi, 9 assist). Assist e giri alti del motore ad assolvere in qualche modo le ultime prestazioni non brillanti: 34 di valutazione e il titolo di mvp.

Italiano 6,5 (in 13’ 11 da due, 22 da tre). Si unisce al concerto del secondo quarto con triple e risolutezza difensiva, ma il quarto fallo su Gentile (a favore di una golosa Fossa dei Leoni), lo tira fuori dall’arena.

Cucci 8 (in 27’, 57 da due, 24 da tre, 7 rimbalzi, 3 assist). Entra e spacca letteralmente la partita, fra canestri, difesa e spinte un filo vigorose ai suoi stessi compagni nell’atto di esultare. È il sesto uomo perfetto di questa squadra.

Davis 7 (in 27’, 38 da due, 6 rimbalzi). Col linguaggio del corpo di chi ha ritrovato la serenità perduta, l’americano è al posto giusto al momento giusto, in attacco come in difesa. Il pubblico gli riserva l’unico coro personalizzato della serata (oltre a Dalmonte, ovviamente).

Biordi sv (in 4’ 01 da due).

Giacomo Gelati