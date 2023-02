Thornton 4,5 (in 35’ 01 da due, 39 da tre, 1 rimbalzo, 4 assist, 1 stoppata). Male al tiro, ricade di nuovo nelle difficoltà di qualche settimana fa. Smazza 4 assist ma combina troppo poco per quella che dovrebbe essere bocca da fuoco principale della squadra.

Aradori 5,5 (in 31’ 34 da due, 29 da tre, 34 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 recuperata, 3 perse, 2 assist). Si fa innervosire per le fischiate arbitrali nel finale di secondo quarto e si becca il tecnico. Ci prova, più di rabbia che di testa, ma non basta.

Barbante 4 (in 12’ 13 da due, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 stoppata). Fatica con Thioune, si fa dominare da Ancellotti. Il suo utilizzo è limitato dai falli e da una serata da lasciarsi alle spalle il più in fretta possibile.

Panni 4,5 (in 26’ 24 da due, 01 da tre, 4 rimbalzi, 1 assist). Male in regia dove non riesce a dare i giusti tempi di gioco alla squadra. Stavolta riesce a dare un contributo limitato al tiro.

Fantinelli 6 (in 27’ 47 da due, 12 da tre, 7 rimbalzi, 2 recuperate, 4 perse, 4 assist). Fatica, come Panni, un po’ in regia, ma fa tante cose buone, rimbalzi, assist ed è tra gli ultimi a crederci fino alla fine.

Italiano 6 (in 26’ 33 da due, 15 da tre, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 1 persa). Lotta, ci mette il cuore, riaccende le speranze di vittoria con la tripla nel finale, ma le spegne sbagliando il tiro della vittoria, dimostrando per altro il coraggio di prendersi anche tiri decisivi. E’ l’ultimo a cedere e tra i pochi a salvarsi.

Cucci 6 (in 28’ 37 da due, 01 da tre, 12 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 assist). Il solito lottatore. Sottocanestro fa a sportellate con Ancellotti, meritandosi la sufficienza.

Davis 4 (in 14’ 01 da due, 1 rimbalzo, 2 perse). Quasi 14’ di nulla. Sembra essere tornato l’oggetto misterioso, spaesato e fuori dagli schemi di buona parte della stagione.