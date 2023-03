Fantinelli: "Fortitudo, un gruppo compatto"

di Filippo Mazzoni

E’ una Fortitudo che ha tanta voglia di riscatto e dimostrare il suo reale valore. Poche parole, ma tanti fatti con capitan Matteo Fantinelli chiarissimo nel fare il punto della situazione.

Fantinelli come va?

"Bene, stiamo sfruttando queste settimane per allenarci, tenendo il livello di attenzione sempre alto. Abbiamo due nuovi elementi da inserire e vogliamo farci trovare pronti".

Complice la rinuncia di Ferrara e la Final Four di Coppa Italia, dal 26 febbraio tornerete in campo solo il 19 marzo.

"Non mi era capitato mai di star fermo un tempo così lungo durante un campionato, ma lo stiamo sfruttando al meglio".

C’è voglia di riscatto.

"Vogliamo farci trovare pronti a cominciare da Pistoia. Veniamo da tre sconfitte e vogliamo tornare in carreggiata, anche se quello toscano è un campo difficile".

Le sbandate subite nelle ultime curve hanno sollevato polemiche sull’unità della squadra.

"Dopo Ravenna ci siamo parlati nello spogliatoio, stiamo cercando di fare quadrato. Non abbiamo la bacchetta magica, ma non ci sono problemi all’interno del gruppo".

Niente divisione o gruppetti?

"Mi è dispiaciuto molto leggerlo. Quello che succede in campo a livello tenico non rispecchia quello che avviene fuori, dove siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme. Se ci sono problemi durante la partita non significa che persone non si parlino. Capita spesso che dicerie diventino notizie".

Come va l’inserimento dei nuovi?

"Candussi lo conosciamo bene tutti per averci giocato insieme o contro. E’ un ottimo ragazzo si è già ben inserito".

E Vasl?

"Anche Miha si sta inserendo rapidamente. Ragazzo intelligente se vogliamo è un facilitatore di gioco per cui anche dal punto di vista tecnico si integra benissimo. Per entrambi vale il discorso che serve tempo per conoscersi bene".

Il loro arrivo cambia qualcosa dal punto di vista tecnico?

"Difficile a dirsi, non avendo ancora giocato una partita ufficiale e nemmeno un’amichevole. In linea di massima direi no, ma lo vedremo giocando".

E gli obiettivi sono cambiati?

"Nello sport tutti giochiamo per vincere, cercheremo di fare il meglio i nuovi possono essere importanti, anche se sulla carta ci sono squadre sulla carta più forti di noi".

Con i playoff inizia un nuovo campionato?

"Credo che nessuno vorrebbe venire a giocare i playoff al PalaDozza. Cercheremo di farci trovare in forma. Ma adesso pensiamo a raggiungerli, senza guardare troppo avanti. Altrimenti si ricade nel rischio di questa stagione".

Quale?

"Quello di pensare al futuro invece che al presente".

Lo sport è questione anche di testa, in questo senso la pausa è stata utile per voi.

"La sosta è caduta a pennello, per fermarci, resettare e trovare la lucidità necessaria per le prossime sfide".

Nel weekend c’è la Final Four di Coppa Italia con che occhi la guarderà Fantinelli?

"Beh, non ci siamo andati nemmeno vicini a raggiungerle, ma per chi non c’è arrivato c’è sempre un po’ di rammarico, tutti i giocatori vorrebbero essere in campo in queste partite. Guardiamo avanti con fiducia".