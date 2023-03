Fantini, migliore misura mondiale

Momento positivo per l’atletica italiana con gli azzurri protagonisti anche a Leiria, in Portogallo, nella seconda giornata della Coppa Europa dei lanci.

Sara Fantini (foto ColomboFidal) vince il martello con un super 73,26 ottenuto fra l’altro al primo tentativo battendo la romena Bianca Ghelber, campionessa europea in carica, alle sue spalle con 71,52.

Dopo il terzo posto dell’ultima edizione, preludio al bronzo degli Europei di Monaco, l’emiliana di Fidenza in forza al Gruppo Sportivo dei Carabinieri di Bologna si conferma in crescita a due settimane dal 72,51 realizzato nella rassegna tricolore a Rieti. Con questo risultato va in testa alle liste mondiali del 2023 davanti proprio alla romena Ghelber che prima era al comando con 73,09. Ma per la primatista italiana (75,77 a Madrid l’anno scorso) è la migliore misura invernale in carriera, sopra il 72,61 della passata stagione.

In gara l’azzurra riesce a scagliare anche un altro lancio oltre i settanta metri (71,16 all’ultimo) e due a ridosso (69,85 al terzo e 69,82 al quinto turno), mentre il terzo posto va alla danese Katrine Jacobsen con 71,08.

Sara, nata nel 1997, pur essendo figlia di due lanciatori (il papà è Corrado “Cocco” Fantini, finalista olimpico del peso nel 1996 e la mamma Paola Iemmi, specialista delle prove multiple e poi del giavellotto) è rimasta lontana dai campi di atletica fino al 2013 per poi bruciare le tappe e diventare quello che è oggi. Una super campionessa.

Matteo Alvisi