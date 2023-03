Fantini, un lancio nei sogni: "Ho in testa Parigi"

di Alessandro Gallo Qualche giorno di relax a Milano, in attesa di riprendere gli allenamenti. Sara Fantini, 25 anni, che ha trionfato domenica scorsa in Coppa Europa stabilendo il nuovo primato mondiale stagionale di lancio del martello – 73,26 a Leira, in Portogallo – non cambia le sue abitudini. L’obiettivo del carabiniere Sara, d’accordo con il suo tecnico, Marinella Vaccari Zanetti, è doppio, quasi triplo. Prima i mondiali a Budapest nel mese di agosto, poi le Olimpiadi di Parigi, tra un anno. E in mezzo gli studi universitari ("sono rimasta un po’ indietro", ammette). Sara, ripartiamo dalla Coppa Europa. "Sono contenta della mia prova. Sono felice per la risposta che ho dato in pedana, perché dopo gli Europei della passata stagione, cercavo conferme". Una risposta che, oltre alla medaglia d’oro l’ha portata, almeno momentaneamente, sul tetto del mondo. "Questo conta relativamente. Anzi, non conta nulla. Le mie più forti rivali, in questo momento dell’anno, non hanno ancora lanciato. Ma in Portogallo c’erano le migliori a livello europeo". E lei che l’anno scorso ha vinto il bronzo, voleva dimostrare qualcosa. "Questo sicuramente. Anche perché non posso dimenticare che a Monaco, nonostante il bronzo finale, ho sbagliato gara. Volevo far capire di aver imparato la lezione". E adesso? "Adesso ci sarà la...