Faraoni uomo-assist, Montipò stoppa Ferguson

Montipò 6,5 Salva il risultato su Ferguson nel recupero.

Dawidowicz 6 Ci mette fisico e testa, rimediando una ferita.

Hien 6,5 Guida il reparto con sicurezza, annulla Zirkzee.

Magnani 6 Zero sbavature.

Faraoni 7 Chiusura fondamentale su Zirkzee nel primo tempo e assist per il bis di Verdi.

Tameze 6,5 Regia e interdizione.

Abildgaard 6 Un colpo alla testa lo costringe al cambio.

Depaoli 6,5 Tampona e riparte senza sosta.

Verdi 8 Ci prova e ci riprova. Segna su rigore, primo della stagione per l’Hellas. Poi raddoppia: doppietta dell’ex per la salvezza.

Lasagna 5 In crisi. Si divora il vantaggio al 12’, si infortuna ed esce prima dell’intervallo.

Gaich 6 Il Verona si appoggia a lui. Lotta e conquista il rigore che vale una stagione.

Duda 6 Solido.

Lazovic 6 Rientra mettendoci sacrificio e corsa.

Djuric 6 Gioca più per i compagni che non per sè.

Sulemana 5 Si perde Dominguez sul 2-1.

Coppola 5,5 Rischia il rigore su Orsolini nel finale.

Allenatore Zaffaroni 7,5 Due cambi all’intervallo, ma il Verona è più forte della sfortuna. Riapre la corsa salvezza.

Voto squadra 7

Marcello Giordano