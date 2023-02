Farnè: "World Combat Games, il mio sogno"

di Gianluca Sepe

"La più importante gara della mia vita". Così Antonella Farnè riassume il significato dei World Combat Games, competizione alla quale parteciperà a ottobre 2023 dopo aver strappato una prestigiosa qualificazione grazie al terzo posto nel ranking globale di Ju-Jitsuche ricopre nella categoria Fighting System.

La giovane atleta originaria di San Pietro in Casale si è guadagnata il pass per quelli che in molti considerano come le Olimpiadi delle Arti Marziali che si terranno a Riad in Arabia Saudita dal 21 al 23 ottobre.

Una qualificazione frutto della crescita costante che Farnè ha evidenziato in questi anni, con una carriera segnata dai successi sin da quando è salita sl tatami a livello giovanile: nel suo palmares ci sono decine di campionati nazionali, quattro medaglie di bronzo ai mondiali, due europee, due argenti continentali e diversi ori nelle manifestazioni Open, ultimo il Balkan Champion del 2022.

"Ho sempre sognato di qualificarmi per questa competizione – comincia Farnè –. In alcun momenti non ho nemmeno realmente creduto di potercela fare ma ho sempre lavorato a testa bassa. Sono fiera e felice di questo traguardo, arrivato anche al termine di un calvario fisico che negli anni passati mi ha visto riprendermi da un grave infortunio alla spalla. E poi devo tanto ai miei maestri, a Piero Rovigatti che ha fondato il Cst Ju-Jitsu Italia e al maestro Paolo Di Palma".

La campionessa classe 1997 è a sua volta insegnante nella sede della palestra di Cento, Ferrara, dove allena il fratello Andrea, la sorella Cecilia e la giovanissima Giulia Di Meo. Entrambe saranno ai Campionati Europei under 16 in programma a marzo.

"Mi diverto molto a lavorare con i più giovani, vederli maturare e iniziare le prime competizioni. Anche io sono partita in questo modo ed è strano e allo stesso tempo emozionante stare dall’altra parte".

Il pensiero di Antonella però va inevitabilmente alla sfida che l’aspetta tra qualche mese in cui punterà a fare il massimo.

"Ho sempre guardato agli atleti che partecipavano a queste competizioni come dei modelli da imitare, trovarmi in questo gruppo significa tantissimo per me. Guardando indietro al mio percorso, penso di aver fatto tanta strada sempre amando questo sport fin dal primo calcio. Questa avventura è soltanto un altro capitolo".