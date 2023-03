Faro contro Zola, derby d’alta classifica

Una giornata molto importante per la vetta della classifica del girone C di Promozione. Al ‘Vito Romagnoli’ di Gaggio Montano si affronteranno i padroni di casa del Faro Gaggio, secondi a -6, e la capolista Zola Predosa. I locali hanno un solo risultato a disposizione (la vittoria) per cercare di riaprire il campionato (si troverebbero a -3 con ancora quattro partite da giocare) mentre agli ospiti, che domenica scorsa hanno fallito il primo match-point venendo ripresi nel finale da 2-0 a 2-2 con l’Atletic Cdr Mutina, sarebbero graditi due risultati su tre (in caso di successo potrebbe, seppur virtualmente, partire già la festa). Il Trebbo ospiterà il Casumaro mentre nelle zone calde sono in programma due derby, Fossolo-Mps e Porretta-Vadese Sole Luna.

Per quanto riguarda il raggruppamento D, con la capolista Massa Lombarda sul +10 e ormai scappata, resta da giocarsi la seconda piazza, occupata dall’Atletico Castenaso. La band di Mazzoni farà visita al Sesto Imolese mentre l’Osteria Grande, terza a due lunghezze dall’Atletico, sarà impegnata sul terreno del Mesola. Impegno casalingo, infine, per la Libertas Castel San Pietro che, in piena bagarre per non retrocedere, ospiterà la quinta della classe Solarolo.