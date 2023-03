Fatro Ozzano infallibile Persiceto spera ancora Altro ko per l’Aredici Vtb

A sette giornate dal termine della stagione regolare, il campionato di B2 femminile di volley entra nel vivo. Non molla, in coda al girone F, la Calanca Persiceto, che prova a riaprire la corsa salvezza: impresa sfiorata (ko 3-2, 21-25, 25-18, 21-25, 25-21, 12-15) con la seconda della classe Mirandola, le ragazze di coach Puzzo vanno a punti per il terzo week end consecutivo e vedono a 7 punti la zona salvezza, mentre l’Aredici Vtb cede ad Alseno (1-3, 25-19 20-25, 15-25, 19-25) e resta fanalino di coda. Nel girone G, vittoria sfiorata anche per la Ribani Castenaso, ko 3-1 a Porto San Giorgio al termine di un match tiratissimo (17-25,25-23, 33-31, 25-19) e sempre terzultima. Chi non sbaglia un colpo è la Fatro Ozzano, che regola in tre set Pistoia (25-11, 25-15, 25-22) cogliendo l’undicesimo successo di fila e difende il primato nel testa a testa con Pisa.

Le classifiche. Girone F: Gossolengo 56; Mirandola 43; San Giorgio Pc 40; Arbor RE 35; Inzani PR 32; Rubiera, Castelbelforte 30; Alseno 28; Wimore RE 25; Anderlini Modena 23; Suzzara 17; Calanca Persiceto, Rodigo 16; Vtb Aredici Bologna 8. Girone G: Fatro Ozzano, Pisa 52; Prato 45; Riccione 41; Ancona 36; Pistoia 34; P. S. Giorgio, Fano 25; Potenza P., O. Teodora 23; Rimini 17; Castenaso 16; Pagliare, Porto S. Elpidio 5.