Fcr Edil, dopo il primato si pensa alla Final Four

(26-24, 15-25, 22-25, 25-23, 15-8)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Bernardeschi 1, Boninsegna 6, Campisi, Cavalli (L2), Dall’Olmo Casadio 4, Fiore 17, Laporta (L1), Neriotti 15, Pavani 8, Ristori Tomberli 15, Saccani 1 e Taiani 3. Non entrata: Tonelli. All. Zappaterra.

BLEULINE LIBERTAS FORLI’: Bacchilega 16, Gardini 10, Gregori (L1), Cecilia Morolli 12, Elisa Morolli 3, Simoncelli 19 e Tomat 17. Non entrate: Bellavista, Carnesecchi, Giunchi, Mauriello, Sgarzi, Tamborrino (L2). All. Luigi Morolli.

Arbitri: Noira e Moscardi.

Missione compiuta: primo posto blindato. La Fcr Edil soffre, vince il primo set in volata, va sotto e poi ribalta Forlì al tie break, trascinata da Fiore, Neriotti e Ristori. E dopo i playoff si prende pure il primo posto. Partita con l’ambizione di puntare ai playoff, la Vtb Bologna ha alzato il tiro strada facendo, scoprendosi dominatrice del campionato: 20 vittorie in 21 partite e primo posto assicurato con quatto turni d’anticipo. "L’annata è stata fin qui straordinaria. E grazie al fatto di aver blindato questo obiettivo ora possiamo puntare al cento per cento alle Final Four di Coppa Italia", racconta coach Zappaterra. Final Four che vedranno la FcrEdil padrona di casa e in campo al PalaDozza venerdì alle 18 contro Altafratte Padova.

Le altre gare: Ravenna-Imola 2-3, Volley Modena-Campagnola 0-3, Zerosystem Modena-Jesi 2-3, Corridonia-Trevi 1-3, Clementina-Altino 2-3. Ha riposato: Cesena.

La classifica: FcrEdil Bologna 57; Altino 45; Imola 36; Ravenna 33; Forlì 32; Cesena, Campagnola, Jesi 30; Ancona 28; Corridonia 25; Zerosystem Modena 12; Volley Modena 8.

Marcello Giordano