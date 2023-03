Fcr Edil, l’ultimo scoglio si chiama Clai Coach Zappaterra tenta l’ennesimo allungo

E’ tempo di derby. La capolista del girone D del campionato di B1 femminile, torna in campo questo pomeriggio alle 18, la Fcr Edil Bologna va a caccia dell’ennesimo successo in casa del Clai Imola, che andrà invece in cerca di punti playoff, sperando nel ko di Ravenna ad Altino.

Gara delicata per le rossoblù di coach Zappaterra, forse l’ultimo vero scoglio in vista delle sette gare che restano da giocare al termine della stagione regolare e in vista dei playoff, ormai ipotecati come ipotecato è il primato, dall’alto dei nove punti di vantaggio su Altino.

Ma aspettando il risultato di quest’ultima con Ravenna e considerato che c’è uno scontro diretto ancora da disputare, Bologna è chiamata a un altro sforzo per considerare il primato al sicuro e potersi poi preparare al meglio alla Final Four di Coppa Italia di B1, in programma nel week end di Pasqua, e ai playoff per la promozione in A2.

Le altre gare: Volley Modena-Zerosystem Modena, Tiarabassi & Vezzali Campagnola-Angelini Cesena, Pieralisi Jesi-Lucky Wind Trevi, Tenaglia Altino-Mosaico Ravenna, Bleuline-Forlì-Corplast Corridonia. Riposa: Clementina Castelbellino.

La classifica: Vtb Frc Edil Bologna 46; Tenaglia Altino 37; Mosaico Ravenna 31; Clai Imola, Bleuline Forlì 28; Lucky Wind Trevi, Corlplast Corridonia 24; Angelini Cesena, Pieralisi Jesi 23; Clementina Castelbellino, Tirabassi & Vezzali Campagnola 22; Tieffe Zerosystem Modena, Volley Modena 8.

Marcello Giordano