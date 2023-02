Fcr Edil, trasferta a San Damaso con il fanalino di coda Fiore e compagne cercano l’allungo decisivo su Altino

Chiusa ormai la pratica playoff, la Fcr Edil Bologna ha un solo obiettivo: difendere il primato del girone D del campionato di B1 donne di volley e tentare l’allungo sulla seconda. Ovvero Altino, di scena nel weekend a Forlì, con le romagnole in grande risalita e tornate in corsa playoff. Match ostico, per Altino, non sulla carta per la Fcr Edil Vtb, che alle 18 sarà di scena a Modena per affrontare la Zerosystem San Damaso, ultima della classe. Vietato prenderla sotto gamba, visto che Fiore e compagne sono nettamente superiori, come testimoniano i 32 punti che separano le due squadre in classifica alla vigilia della diciassettesima giornata. Bologna è chiamata a preparare nel miglior modo possibile la Final Four di Coppa Italia di serie B, che la vedrà di scena al PalaDozza venerdì 7 aprile alle 18 contro le patavine di Altafratte per la semifinale. La prima semifinale, sempre al PalaDozza vedrà affrontarsi alle 16 Costa Volpino Bergamo e Alzano Napoli, con finalissima alle 15 sabato 8 sempre in Piazza Azzarita. Bologna vuole esserci, ogni match, nel prossimo mese e mezzo, sarà una tappa di avvicinamento all’evento.

Le altre gare: Volley Modena-Cesena, Campagnola-Castelbellino, Jesi-Corridonia, Forlì-Altino. Riposa: Trevi.

La classifica: Vtb Fcr Edil Bologna 40; Altino 37; Imola 27; Ravenna 25; Forlì, Corridonia 24; Trevi 22; Campagnola, Cesena, Jesi 19; Castelbellino 16; Volley Modena, Zerosystem Modena 8.

m. g.