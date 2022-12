Fcr Edil, un altro successo: potrà utilizzare il PalaDozza

La Fcr Edil Bologna lavora in palestra per preparare la ripresa del campionato, prevista l’8 al PalaLercaro con Corridonia, match valido per la penultima giornata del girone di andata.

Le bolognesi di coach Zappaterra sono già certe del primo posto e del titolo di campionesse d’inverno del girone D del campionato di B1 donne e della partecipazione alla Coppa Italia di Lega, che si disputerà nel primo weekend di aprile, per Pasqua.

La società è parallelamente al lavoro per poter organizzare la manifestazione sotto le Due Torri. Il presidente Roberto Sabbioni ha avuto la disponibilità dall’assessora allo sport del Comune Roberta Li Calzi del PalaDozza per le finali, in programma sabato 8 aprile. La società sta ora contattando i gestori di palestre di Bologna e provincia per reperire due impianti che possano ospitare le semifinali del 7: oltre alla B1 donne, scenderanno in campo anche B2 donne e B uomini, da qui la necessità di reperire due palestre per la prima giornata dell’evento.

Il Volley Team Bologna cerca in città e provincia, con contatti in corso anche con Budrio e e Granarolo per capire quali impianti possano essere disponibili.

L’obiettivo della dirigenza del club rossoblù è quello di avere tutte le informazioni utili per poter completare le carte relative alla candidatura della piazza bolognese in Federazione entro il 15 gennaio: tra capodanno e l’Epifania, il presidente Sabbioni confida di avere le risposte utili da Bologna e provincia per gli impianti necessari per le semifinali.

Di certo c’è che non potrà essere il PalaLercaro, casa abituale di Fiore e compagne. La palestra sarà occupata dalle celebrazioni pasquali già predisposte dalla Curia di Bologna.

Marcello Giordano