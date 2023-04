Febbre da Gara 1 Tutto esaurito con 5.300 biglietti

Gara 1 è già sold out. Sono stati sufficienti 3 giorni di prevendita per far registrare il tutto esaurito per il match di sabato sera alle 20.30 al PalaDozza, tra Virtus e Famila Schio. Messi a disposizione sul circuito Vivaticket da lunedì, i tagliandi sono andati letteralmente a ruba con le richieste, al pari dell’attesa, che è andata sempre più crescendo giorno dopo giorno. Tutto esaurito con circa 5.300 biglietti staccati. A prescindere del risultato finale, per il club bianconero si tratta di un nuovo straordinario record in campo femminile, con la finale che ha bruciata quota 3.500 di gara 4 della passata stagione.