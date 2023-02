Felicità Orso: "Abbiamo messo sotto l’Inter"

Che spettacolo questo Bologna. E che bella la classifica. "Incredibile, una goduria", è il riassunto di Riccardo Orsolini, che se la ride di gioia. Per lui fanno due gol da tre punti nelle ultime due sfide. E fanno quattro reti nelle ultime 5 partite e sette nelle ultime 13 gare. Orsolini si scopre trascinatore del Bologna, la parabola ascendente va di pari passo con quella dei rossoblù, che corrono per il settimo posto e per l’Europa. Ma quella resta parola tabù: "Europa? Non si dice", ride l’Orso, che in campo graffia eccome. Non si dice, ma si prova a costruirla a suon di gol e prestazioni da applausi: "Abbiamo messo sotto l’Inter, perchè abbiamo giocato bene facendo un buon calcio. Siamo soddisfatti, siamo stati bravi a colpire". Bravo Orso. E bravo Schouten, perché il numero 7 attribuisce i meriti del gol a Schouten: "Jerdy mi ha messo una palla al bacio. Ho sfruttato il ribalzò per mettere giù il pallone con l’addome e ho calciato sotto la traversa".

Il primo gol all’Inter della sua carriera è un’emozione che fa esplodere il Dall’Ara e fa credere una volta di più che da sorpresa il Bologna si sia trasformato in solida realtà: "Ci avevo provato tante volte, ma avevo sempre sbattuto contro il muro nerazzurro. Sono sia emozionato che fiero per quello che stiamo facendo". Questa volta, il muro viene abbattuto. "E’ grazie all’aiuto di tutti che posso far bene. Se gira la squadra, giro anche io. Stiamo dimostrando che chiunque giochi dice la sua". Pensa e gioca da grande, Orsolini, per nulla turbato dalla partita relativa al rinnovo del contratto. Ha già superato il bottino totalizzato nell’intera scorsa stagione (6 gol) e che è a un solo gol dal suo record personale in serie A: furono 8 nel 2018-19 (10 stagionali con la Coppa Italia) e in quella successiva. Ma le buone notizie non finiscono qui. Perché in vista della sfida di lunedì prossimo con il Toro, il Bologna punta a recuperare altri pezzi archiviando l’emergenza con cui convive da gennaio. Sansone, ieri ai box per influenza, mercoledì è atteso in gruppo alla ripresa degli allenamenti e c’è ottimismo che per allora possa rientrare anche Zirkzee. Sempre mercoledì, sarà rivalutato dai medici anche Arnautovic, sulle cui tempistiche di rientro c’è più incertezza, ma che in settimana dovrebbe comunque testare le proprie condizioni. Rientro in vista di pedine di qualità, per proseguire la scalata alla classifica.

Marcello Giordano