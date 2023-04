Felsina, Real Sala Bolognese e Amaranto Castel Guelfo vogliono il trofeo

C’è grande attesa per la doppia finale di Coppa di Prima e di Seconda Categoria in programma oggi sul campo neutro di San Felice sul Panaro (Modena).

Saranno addirittura tre le bolognesi che scenderanno in campo con l’obiettivo di portare a casa il prestigioso trofeo. Il programma si aprirà alle 15,30 con la Coppa di Seconda, che vedrà sfidarsi Amaranto Castel Guelfo e Real Sala Bolognese. Il team guelfese è undicesimo nel girone I mentre la formazione di Sala è seconda nel G.

Difficile fare pronostici, visto che una finale è sempre una finale e che l’alta posta in palio (promozione in categoria superiore per chi vince) potrebbe dar vita alla classica gara dove, almeno inizialmente, la paura di perdere potrebbe prevalere sulla voglia di vincere.

Alle 19 sarà il turno della Coppa di Prima: a sfidarsi saranno il Felsina e i romagnoli del Civitella. Il team bolognese guidato da Alessandro Ansaloni va alla ricerca della storica doppietta dopo aver letteralmente dominato il girone E di Prima Categoria mentre il Civitella, secondo nel girone G ad una sola lunghezza dalla capolista, vuole vincere sia per il prestigio che per essere la prima ripescabile in Promozione.