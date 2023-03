Felsina, una vittoria Real: trionfo a un passo

Nel girone E di Prima Categoria continua senza sosta la marcia trionfale del Felsina. Grazie al successo esterno di misura sul terreno di gioco del Real Casalecchio, il team di Alessandro Ansaloni è salito a quota 68 punti con ben dodici lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice Junior Corticella (vittoriosa 1-0 sul campo dell’Ozzanese).

Manca ormai solo l’aritmetica, al Felsina, per certificare la meritata vittoria di questo campionato, ed il conseguente primo storico approdo in Promozione, frutto sin qui del clamoroso ruolino di 22 vittorie e due 2 pareggi in 24 partite.

Alle spalle della capolista, anche Junior Corticella e Montombraro stanno pedalando e, se il campionato finisse oggi, si procederebbe direttamente con la finalissima playoff visto il vantaggio su quarta e quinta.

Nel girone F, ottimo momento di forma del Galeazza che, grazie al successo contro il Fly Sant’Antonio, è salito al quarto posto ad appena cinque lunghezze di distanza dalla capolista Centese, sconfitta tra le mura amiche dalla terza Consandolo.