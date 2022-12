Fenerbahce e Milano, la Virtus chiama i tifosi

di Massimo Selleri

"Ora più che mai abbiamo bisogno di voi" è la campagna social che la Virtus sta imbastendo per la gara di domani sera contro il Fenerbahce, valevole per la sedicesima giornata di Eurolega, e per quella di lunedì contro Milano che potrebbe consentire alla Segafredo di laurearsi campione d’inverno con due turni di anticipo. Entrambe si giocano in Fiera e l’appello è ovviamente rivolto alla tifoseria bianconera che in questa stagione ha sempre risposto presente rispetto alle varie sollecitazioni che sono arrivate dalla squadra e dal club per un sostegno che spesso si è rivelato deciso per non dire fondamentale. Soprattutto la partita contro i turchi ha una valenza importante perché la formazione allenata da Scariolo arriva a questo appuntamento dopo aver incassato perduto a Vitoria e solo con un successo potrebbe rimettersi in corsa verso i playoff. Una vittoria domani sera potrebbe avere anche l’effetto di convincere la società ad affrontare la questione del mercato con maggiore energia, perché un conto è avere l’orizzonte concreto di restare in questa manifestazione anche la prossima stagione e un altro è quello di avere poche probabilità di restarci.

Nel primo caso vale la pena provarci, mentre nel secondo l’idea di andare a liberare qualche giocatore che non si trova bene da un’altra parte per poi salutarlo a giugno non trova particolari sponde nei dirigenti bianconeri. Come è noto servirebbe un centro per avere maggiore sostanza sotto canestro e poi c’è sempre in ballo la questione Achille Polonara, anche se il lungo anconetano non è una priorità nella scala dei giocatori che servirebbero per correggere alcuni difetti della squadra.

Ad ogni modo per domani sera dovrebbero essere recuperati Isaia Cordinier e Jordan Mickey, mentre è ancora fermo Semi Ojeleye. Nel frattempo il presidente della V nera Massimo Zanetti e il tutto il club, si sono uniti al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Vittorio Adorni, inimitabile campione di ciclismo.