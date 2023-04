Fenucci spera in un lieto finale "Che annata, non temiamo il Milan"

di Marcello Giordano

Ha cambiato passo, il Bologna. E cambia anche la percezione attorno al club. Dei rossoblù e di Motta parla la stampa di mezza Europa. E l’Europa è lì a cinque punti: dopo il colpaccio di Bergamo, è rincorsa vera. Ma soprattutto è cambiata la consapevolezza nella propria forza. Da parte della squadra, ma anche della dirigenza. Ascoltare per credere, l’ad rossoblù Claudio Fenucci, che ha parlato così ai microfoni del tg regionale di Rai 3, a due giorni dal big match con il Milan: "Il Bologna ha dimostrato, anche nelle partite recenti, che non teme nessuno. Non ho dubbi che sabato faremo la nostra gara".

Non esagera nei toni, ma fotografa quello che è pure il sentimento della città e il momento della squadra: vedere il Bologna è sinonimo di spettacolo. Il Milan è avvisato: "Davanti avremo una squadra che attraversa un momento di forma invidiabile, che arriva dal doppio successo con il Napoli, compreso l’ultimo in Champions che li avrà certamente galvanizzati dal punto di vista del morale. Ma anche noi stiamo attraversando un grande momento e siamo galvanizzati al di là di qualche assenza non ho dubbi che i ragazzi faranno una grande prestazione".

Un altro risultato utile rappresenterebbe un altro passo verso l’Europa. La rincorsa continua e la parola non è più un tabù: "L’Europa? Non dipende solo da noi", spiega Fenucci, "è legata anche a dinamiche che non dipendono solo dai nostri risultati che chiama in causa la vincitrice della Coppa Italia e altri risultati". Vedi le partite con la giustizia in corso d’opera. Allora meglio non cambiare mentalità e seguire la traccia di Thiago: "Stiamo facendo una bellissima stagione, grazie anche al lavoro di Motta e dei ragazzi. Mancano ancora tante partite e dobbiamo affrontarle una per volta, con lo spirito di vincerne il più possibile. Inutile parlare adesso di certi argomenti, i conti li faremo a fine stagione".

Dall’Europa all’Europeo 2032 il passo non è poi così lungo, visto che Bologna è tra le città designate a ospitare la manifestazione, qualora l’Italia battesse la concorrenza della Turchia: "Credo che sia un’opportunità importante per tutto il calcio italiano, non solo per Bologna, visto che da molti anni non ospitiamo una competizione calcistica internazionale. Negli ultimi dieci anni, a livello continentale, sono stati realizzati più di 170 stadi, molti con il modello che abbiamo seguito noi a Bologna: una partnership tra pubblico e privato. L’Europeo darebbe modo all’Italia di realizzare infrastrutture e rimettersi al passo con gli altri campionati europei". Il programma di ristrutturazione del Dall’Ara, però, non subirà variazioni legate all’Europeo: "Il cronoprogramma rimane fissato dai termini di legge. Entro giugno dovrebbe chiudersi la fase legata alla Conferenza dei Servizi, sia per il nuovo stadio che per quello provvisorio. Entro la fine dell’anno dovrebbe realizzarsi la gara per aggiudicarsi i lavori".