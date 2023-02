Ferguson buca la prova del 9, pasticcio Sosa

Skorupski 6. Uscita in stile ‘portiere da hockey’ su Petagna nell’azione che decide la partita: ma tanto di più non poteva fare. Il resto è ordinaria amministrazione.

Cambiaso 5. Ne fa una giusta e cinque sbagliate. La somma fa una partita mediocre.

Posch 5,5. Non impeccabile nell’azione del gol di Donati: lì doveva esserci lui e non Sosa. Meno brillante, paradossalmente, nel giorno in cui viene riportato nel suo ruolo naturale.

Sosa 4,5. Come fa a farsi lasciare sul posto in quel modo da un attaccante muscolare, e dalle movenze non proprio feline, come Petagna? Purtroppo non è l’unico errore dentro una prestazione fatta di troppi smarrimenti. Motta, però, ieri non aveva alternative.

Lykogiannis 5,5. La traversa timbrata al 13’ è l’azione più pericolosa dei rossoblù. Il ticket greco con Kyriakopoulos non funziona.

Aebischer 4,5. Perde il pallone da cui nasce il gol di Donati. Fuori registro, fuori posizione, fuori dal mondo. Domenica nera: succede.

Schouten 5. Più che una lavatrice sembra un comodino. La ragnatela di Palladino soffoca la fonte del gioco rossoblù. Poco incisivo anche nello schermare le ripartenze del Monza.

Dominguez 5,5. Se bastasse l’ardore: ma l’ardore purtroppo non sempre basta. L’ultimo ad arrendersi, d’accordo: ma incidere è altro.

Orsolini 6. E’ lui, dall’inizio alla fine, quel che resta della fase offensiva rossoblù. Sua la punizione da cui nasce la traversa di Lykogiannis, sua la velenosa conclusione dal limite a inizio ripresa che impegna a terra Di Gregorio. Poi sbaglia la misura di un paio di conclusioni: ma avercene.

Ferguson 5. Centravanti in cerca d’autore: ma non è colpa sua se quel ruolo per lui è posticcio. Poca roba anche quando Motta inserisce Arnautovic e Barrow.

Kyriakopoulos 5. A ogni cross mira Donati e lo colpisce puntualmente. Un solo spunto degno di nota a inizio ripresa, prima di uscire.

Arnautovic 5. Diffidato, fa un applauso di scherno in faccia a Zufferli e si prende il giallo che gli farà saltare la Sampdoria. Leggerezza imperdonabile.

Barrow 6. Vaghi segnali di ritorno alla vita. E’ già qualcosina.

Medel 6. Entra e fa subito ‘cagnara’.

Moro 6. Vivo, anche quando perde palla e la recupera.

Motta 5. Il piano partita stavolta lo indovina Palladino, che soffoca sul nascere ogni iniziativa rossoblù. Col senno di poi sarebbe stato più utile Soriano di Aebischer. Però non gli mancano le attenuanti, senza i due centrali titolari e un centravanti vero.

Voto squadra 5.

Massimo Vitali