Ferguson multato per simulazione

Quando al danno si aggiunge la beffa. Il contatto con Zalewski in area giallorossa al 69’ di Roma-Bologna resta tutto da dimostrare ma nel dubbio ieri il giudice sportivo ha comminato a Lewis Ferguson, già ammonito sul campo, un’ammenda di 2.000 euro per la presunta simulazione. Supplemento di rabbia per Motta, che peraltro è già arrivato alla sua terza ammonizione.

Dominguez, invece, è entrato in diffida e si aggiunge a Medel e Arnautovic nella lista dei rossoblù a rischio squalifica. Nel frattempo si fermerà per un mese De Silvestri (lesione di primo grado al polpaccio), mentre continuano a lavorare a parte Bardi e Barrow, così come il lungodegente Bonifazi.

Zero chance di esserci con l’Atalanta anche per Zirkzee, che non vede la luce in fondo al tunnel.

Ieri Di Vaio e De Silvestri hanno fatto visita, per ‘Bimbo Tu’, ai piccoli pazienti del Sant’Orsola.