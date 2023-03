Ferrara fallisce e si ritira La Effe fa un passo avanti

di Filippo Mazzoni

Parola d’ordine rivoluzione. Ieri è stata una giornata convulsa, piena di impegni e grandi novità per la Fortitudo, ma in generale per il girone Rosso. Mercato e classifica si intrecciano rendendo il finale di stagione ancor più interessante della formazione di Luca Dalmonte. L’intensa mattinata è iniziata di buon onora per ufficializzare, accordo trovato nella serata di lunedì, la rescissione consensuale del contratto di Steven Davis. Notizia scontata, attesa, forse arrivata con qualche settimana di ritardo, ma prima di chiuderla da parte Fortitudo c’era la necessità, conti alla mano, di non andare overbudget e di transare nella migliore condizione possibile con l’ala americana. Al tempo stesso gli uomini di mercato della Fortitudo si sono mossi per trovare un adeguato sostituto che potesse completare alla mano la formazione affidata a Dalmonte. In casa biancoblù si cercava un esterno straniero che potesse completare il reparto. Alla fine la scelta è caduta dello sloveno Miha Vasl. 31 anni proprio oggi, giorno tra l’altro della presentazione alle 12.30 al PalaDozza, il playmaker-guardia nella prima parte della stagione della stagione a Nardò e ufficializzato sempre ieri. Cresciuto cestisticamente in patria, nell’Hopsi Polzela, dove rimane fino al 2014, Vasl passa allo Zlatorog Lasko. Successivamente è in Pro A francese, dove veste la maglia di Chalons-Reims, in Slovacchia con il Patrioti Levice dove vince il titolo, per poi tornare l’anno scorso all’Hopsi Polzela. Ad agosto l’arrivo per la prima volta in Italia, a Nardó. L’8 ottobre proprio al PalaDozza, suo prossimo parquet, Vasl che indosserà la maglia numero 19, si è messo in evidenza segnando 18 punti, catturando 6 rimbalzi e distribuendo 5 assist, nel match giocato contro la Fortitudo.

Una rivoluzione di organico in casa Effe, a cui fa eco quella in classifica con la rinuncia di Ferrara, già comunicata alla Fip, a proseguire il campionato. La precaria situazione degli estensi si è infatti acuita negli ultimi giorni con un nulla di fatto dopo l’incontro con l’amministrazione comunale di qui la decisione. Il sottile filo che teneva a galla Ferrara, per altro capace con cuore e orgoglio di vincere a Nardò nell’ultimo turno, si è definitivamente spezzato. La Kleb rinuncia a proseguire la stagione a cominciare proprio dalle sfida che era in programma lunedì al PalaDozza contro la Fortitudo Flats Service che quindi a conti fatti tornerà in campo solo dopo la Final Eight di Coppa Italia.