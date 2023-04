Ferrieri Caputi, è buona anche la seconda Soltanto un auricolare la mette in difficoltà

Ferrieri Caputi 6,5. Alla sua seconda uscita in A l’ostacolo più grosso è stato l’auricolare che al 61’ è andato ko, costringendola a 3 minuti di sospensione della gara. Prima aveva diretto con oculatezza, dando un recupero lungo, ma giustificato, in coda al primo tempo, perché Lucumì, al 46’, subisce un colpo e il gioco si ferma per un minuto e mezzo. All’82’ non sanziona l’uscita improvvida di Bardi che abbranca il pallone in area e sullo slancio, mentre sopraggiunge Beto, si porta la sfera oltre la linea. Il regolamento dice: è fallo, ma non ammonizione per il portiere. Errorino tecnico.