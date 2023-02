"Fiducia a Inzaghi, ma vogliamo di più"

Simone Inzaghi incassa la fiducia dalla dirigenza e dalla proprietà dell’Inter, ma serve una rapida inversione di marcia rispetto alle ultime settimane. La sconfitta contro il Bologna ha riaperto ferite che sembravano già chiuse. Sul banco degli imputati è finito così il tecnico, tornato sotto i riflettori dopo l’ennesima gara deludente in campionato. È stato così l’ad Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport, a rendere pubblico il pensiero della società. "Il percorso di questi anni è soddisfacente, ma la squadra e l’allenatore devono fare di più per risolvere il problema della continuità. Noi, come società, siamo sempre pronti a supportarli, ma sta a loro ad Appiano, in un confronto diretto, trovare il rimedio a questa problematica", le parole del dirigente interista.

"Abbiamo fatto bene nelle coppe, ma l’obiettivo più ambito è lo scudetto – ha aggiunto Marotta –. Dopo la sconfitta di ieri con il Bologna siamo qua a chiedere alla squadra e all’allenatore ancora più motivazione e concentrazione perché si possa non perdere di vista l’obiettivo di questa stagione, che è la qualificazione in Champions. Il nostro obbligo è dare soddisfazione ai tifosi. Inzaghi è un allenatore bravo, giovane e preparato. La fiducia in lui non è mai mancata".