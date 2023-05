Fiducia Pioli: "Rafa? Credo non sia nulla"

"Sono soddisfatto per la vittoria. Il campionato sta andando verso la fine, questa era una partita importante per noi. Leao? Lui è sereno, si sente bene e questo mi fa sperare. Domani faremo delle valutazioni, capiremo, ma non credo sia una cosa grave. Questa vittoria, però, dimostra che possiamo giocare bene a calcio vincendo anche senza di lui", Così Stefano

Pioli, allenatore del

Milan, dopo la vittoria contro la Lazio ai microfoni di DAZN. Poi un commento su Bennacer, autore del gol del vantaggio: "Ha fatto una grande partita. Lui è un giocatore forte, se è al 100% fisicamente è di altissimo livello. Abbiamo dei centrocampisti completi, duttili e questo per un allenatore è molto importante", prosegue.

Infine un pensiero sulla prossima sfida di Champions contro l’Inter: "Sicuramente avremo le energie necessarie per giocarci una partita così difficile contro un grande avversario. Ma siamo pronti. Adesso proviamo tanta emozione e siamo felici di giocarci questa partita. Ce la dobbiamo godere, la prepareremo nel miglior modo possibile, ci siamo meritati questo palcoscenico giocando con grande convinzione", ha concluso.