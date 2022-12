Figurine, scudetti e campioni: il sogno paralimpico del baseball

Due titoli italiani consecutivi. E, soprattutto, la capacità di sognare e guardare lontano. E immaginare di prendere parte, a una gara delle Paralimpiadi.

E’ la storia, che sconfina nella favole, della Fortitudo White Sox di Lauro Lanzarini e dell’associazione italiaa baseball per ciechi di cui è presidente Alberto Mazzanti. Mazzanti e i suoi collaboratori, che hanno raccolto il testimone lasciato da Alfredo Meli, vogliono portare il baseball per ciechi nel programma paralimpico. Per farlo, però, devo conquistare gli altri continenti, convincere altre nazioni della bontà del loro progetto.

Intanto la Fortitudo White Sox ha ottenuto, con pieno merito, il secondo scudetto consecutivo. E per raccogliere fondi – non è uno sport ricco – ecco l’idea delle figurine celebrative.

"La figurina solidale Celebrative Sticker #31 è dedicata alla Fortitudo Bologna White Sox - dicono gli organizzatori -. Lo scopo primario del progetto delle figurine solidali realizzato da Figurine Forever, ancora prima di quello della raccolta fondi (comunque sempre importante), è utilizzare il fascino di una figurina per raccontare storie, di sport e spesso di molto di più, nel caso nella collana Adesivo celebrativo. Attraverso la figurina solidale si è cercato di rendere l’idea della velocità, della precisione e delle potenzialità dei giocatori".

Un’idea, quella di Emiliano Nanni, presidente dell’associazione Figurine Forever, che ha incontrato anche i favori di un’icona del baseball italiano (e Fortitudo) qual è Alberto ’Toro’ Rinaldi.

La Celebrative Sticker #31 è disponibile nella sede di Figurine Forever all’Edicola Birra di via Triumvirato 34c.