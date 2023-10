Figurine Solidali, ecco l’immagine in ricordo di Angelo Schiavio

Bologna, 16 ottobre 2023 – Una commemorazione speciale per un compleanno speciale. Nel giorno del ricordo di Angelo Schiavio, ‘campionissimo’ del Bologna nato il 15 ottobre 1905 e in grado, con la maglia rossoblù di mettere a segno 251 gol, portandosi a casa 4 Scudetti, 2 Coppe Europa e il Torneo dell’Esposizione di Parigi del 1937, Figurine Solidali, un progetto nato nel 2019, ha deciso di presentare la prima edizione numerata, in 109 copie. Il 21 ottobre 2019 nasce il progetto delle figurine solidali, con la realizzazione della prima Celebrative Sticker.

Uscita in occasione di Bologna Comics, inizialmente non era prevista che sarebbe stata la prima di tantissime altre. Infatti l'edizione 2019 è priva di riferimenti, manca la numerazione sequenziale e la numerazione della Celebrative stessa anche se, per tutti, Angelo Schiavio, è sempre stata la numero 1.

In occasione dei festeggiamenti per i 5 anni di Figurine Forever che proseguiranno per tutto il 2024 ed a fronte di circa 200 figurine solidali realizzate, spaziando tra sport, musicisti, artisti e autori di fumetti come ‘fonte’ per realizzare le figurine è arrivato ora il momento di aggiornare la grafica e di presentare, per l’appunto, la prima edizione numerata in 109 copie, numero che rimanda ovviamente alla data di nascita del Bologna. Una grafica completamente diversa rispetto a quella del 2019.

La figurina sarà presentata mercoledì 18 ottobre sul canale 88 del Digitale Terrestre al programma ‘Oltre la Curva’.

Un modo, quello di Figurine Solidali, di tenere viva la memoria dei calciatori che hanno fatto la storia del Bologna, impegnandosi in diversi progetti di solidarietà.

