Final Four di Coppa Italia L’Unipol Arena attende le protagoniste

Questa sera Bologna conoscerà le protagoniste della Final Four di Coppa Italia femminile di volley, che si disputerà nel fine settimana all’Unipol Arena di Casalecchio. Ieri sera l’antipasto dei quarti in gara secca, con le campionesse in carica di Conegliano che hanno affrontato Cuneo. Questa sera, invece, alle 20,30 si disputeranno i tre incroci rimanenti: ovvero quello tra Novara e Chieri, Scandicci e Bergamo, e Milano-Casalmaggiore, con le squadre di casa favorite per approdare a Bologna in virtù dei piazzamenti al termine del girone di andata e del momento attuale.

In serata si saprà se ci saranno sorprese. Poi è attesa l’impennata della vendita dei biglietti riservati alle tifoserie delle squadre che si contenderanno il trofeo, partita comunque con buoni risultati, dal momento che le promozioni riservate alle società sportive hanno visto bruciare i tagliandi disponibili per il giorno della finale. Finale che si disputerà domenica alle 18 (alle 14 invece la finale di Coppa Italia di A2), mentre sabato le semifinali sono in programma alle 18,30 e alle 21.

Marcello Giordano