Final Four, la Vtb è già pronta Il 7 aprile semifinale con Padova Biglietti gratis: basta prenotare

La Final Four di Coppa Italia di pallavolo di serie B si avvicina. E Bologna è pronta all’evento. Lo è la Fcr Edil Vtb, il club femminile cittadino di volley che si presenterà da capo classifica del campionato di B1 femminile e da padrone di casa: per le ragazze di coach Zappaterra la manifestazione sarà il primo test da dentro o fuori della stagione, in vista dei playoff del campionato. Sognando la promozione in serie A2, si punta ad alzare il trofeo. Intanto, club, Comune di Bologna e Castel Maggiore preparano il contorno d’eccezione. Già, perché oltre che al PalaDozza, il 7 aprile si giocherà anche al palazzetto di Castel Maggiore di via Lirone. E’ partita la prevendita: o meglio, sul circuito viva ticket sono prenotabili i biglietti per assistere alla due giorni. Biglietti che saranno gratuiti, perché l’intento è quello di promuovere il volley femminile e la realtà di Vtb, che punta alla serie A. Sono già 2mila i tagliandi prenotati dalle tifoserie e si punta a creare un colpo d’occhio d’eccezione. Con il coinvolgimento delle scuole e della città: Federvolley e Vtb hanno infatti creato una promozione per coinvolgere gli istituti della città, mettendo in palio 50 biglietti per gli studenti in vista della gara inaugurale dei Campionati Europei maschili tra Italia e Belgio in programma il 28 agosto all’Unipol Arena. Intanto è ufficiale il programma delle gare: la Vtb, nella semifinale di B1 femminile, scenderà in campo venerdì 7 al Paladozza alle 18 contro l’Altafratte Padova per raggiungere in finale una tra Costa Volpino Bergamo e Alzano (ore 16). La finale andrà in scena sempre al PalaDozza domenica 8 alle 18. Le semifinali di B maschile (CivitaCastellana-Mantova ore 16, Cagliari-Acqui ore 18) e B2 femminile (Gossolengo-Fasano ore 10, Ripalta Montesport ore 11.30) si disputeranno invece venerdì 7 aprile a Castelmaggiore, con le finali in programma al Paladozza alle 10 (B maschile) e alle 15 (B2 femminile) di domenica 8. Marcello Giordano