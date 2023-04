Fiore, Ristori e Taiani: in vista dei playoff la Fcr Edil si conferma inarrestabile

FcrEdil Bologna

3

Lucky Wind Trevi

0

(25-11, 25-20, 25-13)

VTB FCREDIL : Bernardeschi 1, Cavalli (L2), Fiore 13, Laporta (L1), Neriotti 9, Pavani 11, Ristori 14, Saccani 1 e Taiani 10. Non entrate: Boninsegna, Campisi, Dall’Olmo Casadio, Tonelli. All. Zappaterra.

LUCKY WIND TREVI: Canuti 4, Capezzali 5, Casareale 6, Castellucci 4, Della Giovanpaola 2, Formenti 3, Giordano 1, Lillacci (L1), Tiberi 5. Non entrate: Ba Gidere, Coresi (L2), Porcu e Radi. All. Ricci.

Arbitri: Barabani e Bosio.

L’arrivederci ai playoff non poteva essere più dolce. Non fosse altro perché coincideva con il ritorno tra le mura amiche dopo il successo in Coppa Italia.

Fiore e compagne ci mettono il carico: 3-0 netto della FcrEdil Bologna su Trevi, formazione praticamente salva e che poco ha da chiedere al campionato.

Sulla carta, aveva ancor meno da chiedere la Vtb, prima aritmetica nel campionato di B1 femminile di volley e già qualificata ai playoff da diverse settimane.

Ma Bologna ha la testa ai playoff e alla corsa promozione: ritrova capitan Fiore, assente ad Altino per un’infiammazione al ginocchio, e Ristori, lascia a riposo l’influenzata Boninsegna e liquida in tre set Trevi, che paga la differenza di qualità oltre a quella motivazioni. Taiani approfitta del turno per mettersi in evidenza con 10 punti e risultando con Ristori, Fiore e Pavani tra le principali protagoniste del match. La marcia di avvicinamento alla corsa promozione di Bologna prosegue.

Le altre gare: Clai Imola-Pieralisi Jesi 3-1, Zerosystem Modena-Bleuline Forlì 0-3, Mosaico Ravenna-Tirabassi & Vezzali Campagnola 3-1, Clementina Ancona-Corplast Corridonia 3-2, Angelini Cesena-Tenaglia Altino 3-1. Riposa: Volley Modena.

La classifica: Vtb FcrEdil Bologna 62; Altino 46; Clai Imola 42; Forlì, Ravenna 37; Angelini Cesena 36; Ancona, Trevi 33; Campagnola, Jesi 30; Corridonia 26; Zerosystem Modena 12; Volley Modena 8.

Marcello Giordano